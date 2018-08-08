08.08.2018 12:46

В Харькове выбросился из окна иностранный студент (ФОТО)

Трагедия произошла на проспекте Победы



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, по предварительным данным, на проспекте Победы покончил с собой, выпрыгнув из квартиры на 8-м этаже молодой иностранец.

Сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в Шевченковский отдел полиции 7 августа около 03:00.



На месте происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшего.

Им оказался 28-летний гражданин другого государства. В многоэтажке, у которой нашли тело, погибший арендовал квартиру.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».



Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств, приведших к трагедии.

Фото Отдела коммуникации полиции Харьковской области