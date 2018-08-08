Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове выбросился из окна иностранный студент (ФОТО)
08.08.2018  12:46   

В Харькове выбросился из окна иностранный студент (ФОТО)

Трагедия произошла на проспекте Победы


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, по предварительным данным, на проспекте Победы покончил с собой, выпрыгнув из квартиры на 8-м этаже молодой иностранец.

Сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в Шевченковский отдел полиции 7 августа около 03:00.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшего.

Им оказался 28-летний гражданин другого государства. В многоэтажке, у которой нашли тело, погибший арендовал квартиру.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств, приведших к трагедии.

Фото Отдела коммуникации полиции Харьковской области

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  самоубийство, иностранец, харьков, студент, проспект победы
 
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