В Харькове выбросился из окна иностранный студент (ФОТО)

Трагедия произошла на проспекте Победы
Как сообщает ГУ Нацполиции, по предварительным данным, на проспекте Победы покончил с собой, выпрыгнув из квартиры на 8-м этаже молодой иностранец.
Сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в Шевченковский отдел полиции 7 августа около 03:00.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшего.
Им оказался 28-летний гражданин другого государства. В многоэтажке, у которой нашли тело, погибший арендовал квартиру.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств, приведших к трагедии.
Фото Отдела коммуникации полиции Харьковской области
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