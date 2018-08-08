Утром на Гагарина Volvo врезалась в прицеп: три человека в больнице

Авария произошла около девяти часов утра 8 августа в районе дома 356 по проспекту Гагарина.
Участниками ДТП стали автомобили Zikun и Volvo, сообщили в пресс-службе патрулдьной полиции.
В результате аварии в больницу госпитализировали водителя и двух пассажиров авто Volvo.
Обстоятельства столкновения выяснит следственно-опeративная группа.
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