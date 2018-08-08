Главная Новости Криминал и происшествия Утром на Гагарина Volvo врезалась в прицеп: три человека в больнице
08.08.2018  12:32   

Утром на Гагарина Volvo врезалась в прицеп: три человека в больнице

Авария произошла около девяти часов утра 8 августа в районе дома 356 по проспекту Гагарина.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Zikun и Volvo, сообщили в пресс-службе патрулдьной полиции.

В результате аварии в больницу госпитализировали водителя и двух пассажиров авто Volvo.

Обстоятельства столкновения выяснит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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