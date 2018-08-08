08.08.2018 13:19

Напившийся хулиган разбил стекло машины, ударил ножом иностранца и убежал

В суд направлено дело о преступлении на почве расовой вражды



Напившийся хулиган разбил стекло машины, ударил ножом иностранца и убежал



Как сообщает Прокуратура Харьковской области, направлено в суд дело злоумышленника, которого подозревают в совершении хулиганства на расовой почре.

Дело рассматривает Киевский районный суд Харькова, куда и направлен обвинительный акт по факту дерзкого хулиганства (ч. 4 в. 296 КК Украины) относительно 32-летнего неоднократно судимого за имущественные преступления харьковчанина.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, досудебным расследованием установлено, что летом прошлого года мужчина на почве расовой вражды разбил машину гражданина Королевства Марокко и ударил ножом самого иностранца.

Поздно вечером подозреваемый с товарищами пили алкогольные напитки вблизи одного из кафе на Салтовке. Он увидел, что к заведению подъехал Mercedes. Из авто вышли трое иностранцев и направились к кафе. Когда мужчины зашли в помещение, злоумышленник схватил металлическую палку и подошел к машине. Он стал разбивать автомобиль - несколько раз ударил палкой в правое стекло пассажирской двери и в лобовое стекло машины. Хозяин авто, увидев, что творится, выбежал на улицу и попросил злоумышленника прекратить. Однако это еще больше обозлило хулигана - он вытянул ножа, ударил им мужчину в левое плечо и убежал.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Пресс-служба прокуратуры Харьковской области