Под Харьковом мужчина не поленился построить теплицу для конопли (ФОТО)

По его словам, он выращивал 43 куста канабиса для себя
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время санкционированного обыска домовладения 42-летнего жителя села Александровка Змиевского района полицейские обнаружили во дворе теплицу, в которой росло 43 куста конопли.
Мужчина не стал отрицать, что растения принадлежат ему.
Работникам полиции он пояснил, что выращивает коноплю для собственного употребления.
Полицейские изъяли наркосодержащие растения и направили их на экспертное исследование.
Следственным отделением Изюмского ОП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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