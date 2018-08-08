08.08.2018 13:32

В «копейке» взорвался газовый баллон: водителя с ожогами увезли в больницу

Взрыв с пожаром произошел на выезде из пгт Шевченково.



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Около десяти часов утра 7 августа произошел взрыв и возгорание автомобиля «ВАЗ-2101», который был оборудован газобаллонным оборудованием, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Кроме того, в багажнике находился баллон с бытовым газом.

В результате пожара пострадал 43-летний водитель ВАЗа. С ожогами его доставили в областную больницу неотложной медицинской помощи.

Мать водителя, находившаяся на пассажирском сидении, не пострадала.