Задержан дедушка-грабитель, напавший на пункт обмена валют

Попытка ограбления была совершена в декабре прошлого года
Как сообщает ГУ Нацполиции, удалось найти мужчину, который 12 декабря прошлого года напал на работницу пункта обмена валют
Его разоблачили работники Основянского отдела полиции.
Как установили следователи, подозреваемый зашел в помещение пункта обмена валют и угрожая кассиру предметом, похожим на нож, потребовал отдать деньги. Женщина начала оказывать ему сопротивление, в результате чего получила телесные повреждения - нападавший порезал ей руку.
Так и не завладев деньгами, он быстро покинул место преступления.
В результате кропотливой работы оперативники Основянского отдела полиции установили личность злоумышленника и задержали его.
Им оказался 70-летний житель Харьковской области.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следственные действия продолжаются.
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