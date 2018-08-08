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08.08.2018  14:17   

Задержан дедушка-грабитель, напавший на пункт обмена валют

Попытка ограбления была совершена в декабре прошлого года


//hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции, удалось найти мужчину, который 12 декабря прошлого года напал на работницу пункта обмена валют

Его разоблачили работники Основянского отдела полиции.

Как установили следователи, подозреваемый зашел в помещение пункта обмена валют и угрожая кассиру предметом, похожим на нож, потребовал отдать деньги. Женщина начала оказывать ему сопротивление, в результате чего получила телесные повреждения - нападавший порезал ей руку.

Так и не завладев деньгами, он быстро покинул место преступления.

В результате кропотливой работы оперативники Основянского отдела полиции установили личность злоумышленника и задержали его.

Им оказался 70-летний житель Харьковской области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  грабитель, пункт обмена, харьков, дедушка
 
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