08.08.2018 14:17

Задержан дедушка-грабитель, напавший на пункт обмена валют

Попытка ограбления была совершена в декабре прошлого года



//hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции, удалось найти мужчину, который 12 декабря прошлого года напал на работницу пункта обмена валют

Его разоблачили работники Основянского отдела полиции.



Как установили следователи, подозреваемый зашел в помещение пункта обмена валют и угрожая кассиру предметом, похожим на нож, потребовал отдать деньги. Женщина начала оказывать ему сопротивление, в результате чего получила телесные повреждения - нападавший порезал ей руку.

Так и не завладев деньгами, он быстро покинул место преступления.



В результате кропотливой работы оперативники Основянского отдела полиции установили личность злоумышленника и задержали его.

Им оказался 70-летний житель Харьковской области.



По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.



Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следственные действия продолжаются.