08.08.2018 14:47

Смерть трехлетнего малыша из-за халатности соцслужб - вынесен приговор суда

На данный момент под следствием находятся отец и мать ребенка



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В Едином реестре судебных решений опубликован приговор Октябрьского районного суда Харькова начальнице службы по делам детей, чьи подчиненные не отреагировали на факты насилия в семье, где вскоре погиб трехлетний малыш.



Напомним, что в харьковской больнице в сентябре 2017 года от истощения и побоев умер трехлетний ребенок

Расследованием установлено, что в начале сентября 2017 года в центр обратился гражданин с заявлением об изъятии из семьи его сестры двух малолетних детей 6 и 3 лет. Мужчина рассказал, что отец семейства систематически бьет детей», - сообщил руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков.



Однако, по данным следствия, проверку директор центра организовала только «на бумаге». Фактически же квартиру проблемной семьи специалисты не посещали. При этом документы по проверке составили формально - по словам матери малышей, которая опровергла факты насилия в семье.



А уже в конце того же месяца 3-летнего мальчика из семьи «скорая» доставила в больницу, где от многочисленных травм и физического истощения ребенок умер.



Как выяснилось в ходе следствия, погибшего малыша и его старшего брата систематически избивал отец. При этом все происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательство.



После очередного избиения в августе 2017-го у 3-летнего мальчика была сломана нога. А через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Ребенок перестал ходить. Но, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал избивать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Потом - впал в кому.



Даже после этого родители не обращались к врачам. Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. Однако спасти мальчика не удалось.



«Согласно выводам экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, носившего характер особого мучения и продолжавшегося более года», - рассказал А. Фильчаков.



В ходе судебного разбирательства глава службы по делам детей полностью признала свою вину. За служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия, женщину приговорили к трем годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности после освобождения.

Однако реальное наказание представители Фемиды заменили на испытательный срок в один год. Кроме того, по данным пресс-службы облпрокуратуры, харьковчанка сама покинула занимаемую должность.

Сейчас в харьковских судах также рассматривают дела против самого изверга, замучившего ребенка, и его сожительницы, а также против главы Центра социальных служб Елены Таркиной, которая также не проконтролировала проверку семьи мальчика. Защита женщины утверждает, что обвинение надумано, однако суд все же отстранил ее от работы.

26-летней матери инкриминируется злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины).



31-летнему отцу - пытка, умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины).



По требованию прокуратуры мужчина сегодня находится под стражей, а женщина - под домашним арестом.