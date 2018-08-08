В центре Харькова водителю проткнули ножом шину: коментарий полиции

Инцидент произошел около девяти часов утра 8 августа на улице Маршала Бажанова
В сети появилось видео с регистратора пострадавшей. На нем видно, как водитель из едущей впереди машины выходит из салона и что-то делает с передним колесом ее автомобиля.
Как утверждается в описании с видео, мужчина обвинил водителя, что его «подрезали» и проткнул ножом колесо.
В патрульной полиции подтверждают факт повреждения автомобиля.
«8 августа около 9:00 патрульным поступил вызов на ул. Маршала Бажанова. Заявительница сообщила, что неизвестный на автомобиле проткнул ножом колесо ее авто «Пежо» и уехал. Полицейские приняли у гражданки заявление и объяснение события. Материалы переданы в Киевский отдела полиции», – сообщили в пресс-службе паатрульной полиции.
Начните утро с освежающего душа – и тогда весь день пройдет в тонусе. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
8 августа 1786 года была покорена высшая точка Альп – Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.
влажн.:
давл.:
ветер: