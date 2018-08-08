Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова водителю проткнули ножом шину: коментарий полиции
08.08.2018  15:00   

В центре Харькова водителю проткнули ножом шину: коментарий полиции

Инцидент произошел около девяти часов утра 8 августа на улице Маршала Бажанова


// Facebook

В сети появилось видео с регистратора пострадавшей. На нем видно, как водитель из едущей впереди машины выходит из салона и что-то делает с передним колесом ее автомобиля.

Как утверждается в описании с видео, мужчина обвинил водителя, что его «подрезали» и проткнул ножом колесо.

В патрульной полиции подтверждают факт повреждения автомобиля.

«8 августа около 9:00 патрульным поступил вызов на ул. Маршала Бажанова. Заявительница сообщила, что неизвестный на автомобиле проткнул ножом колесо ее авто «Пежо» и уехал. Полицейские приняли у гражданки заявление и объяснение события. Материалы переданы в Киевский отдела полиции», – сообщили в пресс-службе паатрульной полиции.

Тэги:  дтп, полиция, харьков
 
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