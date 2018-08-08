Главная Новости Криминал и происшествия В подвале харьковского дома хранили снаряд для гранатомета
08.08.2018  15:39   

В подвале харьковского дома хранили снаряд для гранатомета

Снаряд увидел сотрудник коммунального предприятия, который пришел делать ремонт, и сообщил в полицию.


// Нацполиция

Инцидент произошел утром 8 августа на улице Сухумской.

По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли боеприпас. Предварительно, он является выстрелом для ручного гранатомета.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  снаряд, харьков, полиция, гранатомет
 
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