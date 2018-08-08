В подвале харьковского дома хранили снаряд для гранатомета

Снаряд увидел сотрудник коммунального предприятия, который пришел делать ремонт, и сообщил в полицию.
Инцидент произошел утром 8 августа на улице Сухумской.
По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли боеприпас. Предварительно, он является выстрелом для ручного гранатомета.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Начните утро с освежающего душа – и тогда весь день пройдет в тонусе. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
8 августа 1786 года была покорена высшая точка Альп – Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.
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давл.:
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