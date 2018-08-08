08.08.2018 15:57

В Харькове на Барнаульской мужчину убил диск болгарки

Тело 46-летнего мужчины было обнаружено во дворе частного дома



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Как сообщает ГУ Нацполиции, по предварительным данным 7 августа 2018 года около 17 часов пострадавший проводил ремонтные работы во дворе с использованием болгарки.

В ходе работы шлифовальный круг, установленный на инструменте, разорвался и одна из частей нанесла потерпевшему резаную рану брюшной полости.

От полученной травмы мужчина скончался до приезда врачей.



На месте работала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела.