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08.08.2018  15:57   

В Харькове на Барнаульской мужчину убил диск болгарки

Тело 46-летнего мужчины было обнаружено во дворе частного дома


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Как сообщает ГУ Нацполиции, по предварительным данным 7 августа 2018 года около 17 часов пострадавший проводил ремонтные работы во дворе с использованием болгарки.

В ходе работы шлифовальный круг, установленный на инструменте, разорвался и одна из частей нанесла потерпевшему резаную рану брюшной полости.

От полученной травмы мужчина скончался до приезда врачей.

На месте работала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  смерть, харьков, болгарка, труп
 
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