В Харькове на Барнаульской мужчину убил диск болгарки

Тело 46-летнего мужчины было обнаружено во дворе частного дома
Как сообщает ГУ Нацполиции, по предварительным данным 7 августа 2018 года около 17 часов пострадавший проводил ремонтные работы во дворе с использованием болгарки.
В ходе работы шлифовальный круг, установленный на инструменте, разорвался и одна из частей нанесла потерпевшему резаную рану брюшной полости.
От полученной травмы мужчина скончался до приезда врачей.
На месте работала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела.
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