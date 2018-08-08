В Харькове странный тип со взрывчаткой бродил в районе лесопарка (ФОТО)

Полиция заинтересовалась пакетом и подозрительной личностью
Как сообщает ГУ Нацполиции, наряд праовохранителей в районе лесопарка обнаружил 44-летнего мужчину с подозрительным пакетом.
В ходе личного досмотра вещей мужчины полицейские обнаружили и изъяли тротиловую шашку «ТШ-400», которая направлена на экспертизу.
Место приобретения и цель хранения опасного предмета устанавливается.
По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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