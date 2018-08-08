Мотоциклист и его пассажир погибли в столкновении с легковушкой (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов утра 8 августа в Змиеве.
Автомобиль «Fiat» под управлением 52-летнего жителя города Запорожье и мотоцикл «Agusta» в двумя жителями Змиева столкнулись на автодороге Харьков - Змиев.
В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летний пассажир мотоцикла погиб на месте. 23-летнего мотоциклиста госпитализировали в реанимацию Змиевской районной больницы, однако от полученных травм мужчина скончался.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
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