08.08.2018 19:27

Нелегалов, прорывающихся через Украину в Европу, на Харьковщине задерживают группами (ВИДЕО, ФОТО)

На днях пограничники задержали две группы незаконных мигрантов из Бангладеш и Вьетнама.



// Госпогранслужба

Сотрудники оперативных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы и Харьковского пограничного отряда задержали группу в составе 8 граждан Бангладеш на окраине пгт Двуречная по заранее полученной пограничниками оперативной информации.

С приграничья в направлении Харькова иностранцев пытались перевезти на автомобилях «Ауди» и «Дэу» двое граждан Украины, оба 1983 года рождения.



Другую группу нелегалов – 5 граждан Вьетнама, правоохранители обнаружили и задержали в Харькове вместе с представителями миграционной службы. Иностранцы пытались отправиться вглубь Украины микроавтобусом «Мерседес».



Как сообщили задержанные, они сначала прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу под видом болельщиков. А дальше намеревались незаконно попасть в страны Западной Европы через территорию Украины. Задержанных передали в ГУ ГТС Украины в Харьковской области.



Продолжаются проверочные мероприятия.

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