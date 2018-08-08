Нелегалов, прорывающихся через Украину в Европу, на Харьковщине задерживают группами (ВИДЕО, ФОТО)

На днях пограничники задержали две группы незаконных мигрантов из Бангладеш и Вьетнама.
Сотрудники оперативных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы и Харьковского пограничного отряда задержали группу в составе 8 граждан Бангладеш на окраине пгт Двуречная по заранее полученной пограничниками оперативной информации.
С приграничья в направлении Харькова иностранцев пытались перевезти на автомобилях «Ауди» и «Дэу» двое граждан Украины, оба 1983 года рождения.
Другую группу нелегалов – 5 граждан Вьетнама, правоохранители обнаружили и задержали в Харькове вместе с представителями миграционной службы. Иностранцы пытались отправиться вглубь Украины микроавтобусом «Мерседес».
Как сообщили задержанные, они сначала прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу под видом болельщиков. А дальше намеревались незаконно попасть в страны Западной Европы через территорию Украины. Задержанных передали в ГУ ГТС Украины в Харьковской области.
Продолжаются проверочные мероприятия.
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Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
8 августа 1786 года была покорена высшая точка Альп – Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.
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