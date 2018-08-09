09.08.2018 10:17

Житель харьковского пригорода хранил дома небольшой арсенал

В настоящее время мужчина обоснованно подозревается в совершении преступления.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, во время санкционированного обыска дома злоумышленника работники Люботинського отделения полиции обнаружили корпусы гранат Ф-1 и РГД-5 и два запала УЗРГМ.



Изъятое направлено на экспертизу.



Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.



В настоящее время полицейские выясняют место приобретения и цель хранения взрывоопасных предметов.