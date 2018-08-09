Житель харьковского пригорода хранил дома небольшой арсенал

В настоящее время мужчина обоснованно подозревается в совершении преступления.
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время санкционированного обыска дома злоумышленника работники Люботинського отделения полиции обнаружили корпусы гранат Ф-1 и РГД-5 и два запала УЗРГМ.
Изъятое направлено на экспертизу.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
В настоящее время полицейские выясняют место приобретения и цель хранения взрывоопасных предметов.
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
влажн.:
давл.:
ветер: