Сейф находился в частном доме
Как сообщает NR, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, в селе Черкасские Тишки Харьковской области неизвестный забрался в частный дом и распилил болгаркой сейф, где хранилось оружие.
Вечером 7 августа в полицию обратился мужчина 1955 года рождения и рассказал, что неизвестный забрался в его жилье.
Злоумышленник забрал ювелирные изделия, а также распилил болгаркой сейф, где хранилось охотничье ружье Алтай.
На место происшествия выезжали руководители местного отдела полиции, следственно-оперативная группа и эксперты, которые изъяли вещественные доказательства.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
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