09.08.2018 10:48

Под Харьковом грабитель распилил болгаркой сейф с оружием и ювелиркой

Сейф находился в частном доме



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Как сообщает NR, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, в селе Черкасские Тишки Харьковской области неизвестный забрался в частный дом и распилил болгаркой сейф, где хранилось оружие.

Вечером 7 августа в полицию обратился мужчина 1955 года рождения и рассказал, что неизвестный забрался в его жилье.

Злоумышленник забрал ювелирные изделия, а также распилил болгаркой сейф, где хранилось охотничье ружье Алтай.

На место происшествия выезжали руководители местного отдела полиции, следственно-оперативная группа и эксперты, которые изъяли вещественные доказательства.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.







































