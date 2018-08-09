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09.08.2018  11:47   

Как харьковские полицейские у женщины признание выбивали

Дело правоохранителей-злоумышленников передано в суд


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Как сообщает Прокуратура харьковской области, завершено расследование в отношении полицейских, которые вывезли женщину в лесополосу, чтобы заставить признаться в краже телефона

В Киевский районный суд Харькова направлен обвинительный акт по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины) относительно майора и старшего лейтенанта полиции.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, следователи прокуратуры установили, что в начале января 2018 года 28-летний старший лейтенант полиции вызвал в помещение участкового пункта 34-летнюю женщину, которую подозревали в краже мобильного.

Накануне с соответствующим заявлением в милицию обратился харьковчанин, который сообщил, что во время празднования дня рождения у него пропал мобильный телефон и он подозревает, что его украла именно эта женщина. Однако никаких фактов, которые могли бы подтвердить эту версию, мужчина не предоставил.
 
Женщина объяснила правоохранителям, что не брала телефон и не знает, кто это сделал.

Однако полицейские решили заставить ее признаться и тем самым повысить показатели раскрываемости преступлений.

Когда поняли, что психологическое давление на женщину не действует, 34-летний майор руками и ногами начал избивать женщину.

Однако она все равно отказывалась признать вину в краже. Тогда полицейские забрали ее мобильный телефон, посадили в машину и вывезли в лесополосу вблизи кольцевой дороги Харькова. Там, угрожая ее раздеть, надеть наручники и оставить в беспомощном состоянии, они продолжали требовать признаться в преступлении. В конце концов 34-летняя женщина согласилась признать себя виновной.
 
Следует отметить, что еще одно аналогичное дело, в котором тот же майор является подозреваемым в "выбивании" признаний из студентов аэрокосмического университета, уже находится на рассмотрении суда.
 
Сейчас по требованию прокуратуры правоохранители отстранены от занимаемых должностей.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, преступление, лесополоса, избиение
 
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