09.08.2018 12:16

Пьяная девочка лежала в людном месте на Салтовке (ВИДЕО)

Ребенка забрала скорая помощь



gx.net.ua

Как сообщает Город Х, жителей многоэтажек, расположенных в 606-м микрорайоне, всколыхнуло сообщение о ребенке с тяжелым алкогольным отравлением, которого забрала "скорая". Об инциденте рассказала очевидица Наталья.



Около 19.30 7 августа Наталья вернулась домой и из окна своей квартиры увидела посреди парковки для персонала Регионального центра админуслуг неподвижно лежала девочка, а вокруг нее спокойно катались на скейтбордах дети, а рядом курили и пили кофе сотрудники центра.



«В голове сразу прокрутилось море вариантов: играют, побили, приняла наркотики, - поделилась пережитым Наталья. – Решила сфотографировать, чтобы на руках были факты, и в этот момент один из мальчишек на скейтборде перепрыгнул через девочку.



Я была в шоке от такого равнодушия. Но нашлись и нормальные дети – две девочки попытались поднять лежавшую, но она не держалась на ногах и падала опять на асфальт».



Подруги взяли теряющую сознание девочку и потащили в кусты за бойлерную, где на погребах можно было сесть.



«Я бросила все и побежала на улицу, понимая, что ребенку плохо, - продолжила свой рассказ Наталья. - Подростки пытались меня убедить, что все нормально. Но я сказала, что или мы пойдем к родителям, или я вызываю "скорую"!»



В ходе расспросов выяснились, что родители подростка находятся в Евпатории, а девочка живет с бабушкой, и в тот момент дома никого не было. Из рассказала подростков выяснилось, Ангелина (так зовут девочку), в компании со старшими парнями выпила от 4 до 10 стаканов портвейна на голодный желудок. У детей не было ни воды, ни других средств, чтобы помочь пострадавшей пока подоспеет помощь, и Наталье пришлось сбегать домой. Когда женщина вернулась на место события, подошла еще одна неравнодушная мама. Девочке дали попить и умыться, а в это время Наталья вызвала скорую.



Медики прибыли через 7 минут, поместили ребенка на носилки и сразу начали приводить в чувства с помощью медрепаратов.



«Это типичное алкогольное отравление, тут главное успеть вовремя помочь, а то случаи разные бывают», - рассказала врач Наталье и Ирине, которые не отходили и ждали вердикт медиков.



Девочка рвалась уйти и просила никому ничего не рассказывать. По новым правилам, несовершеннолетнего медики не могут доставить в больницу без сопровождения родственников или акта с места события от полицейских.



Медики и женщины, помогавшие девочке, вызвали полицию. Первый экипаж приехал через 20 минут и, получив объяснения о ЧП, сразу поехал сопровождать «скорую».



Второй экипаж полиции приехал через 15 минут, и патрульный полицейский прокомментировал ситуацию.



Со слов полицейских также стало известно, что эту девочку они уже знают, так как она не в первый раз попадает в передряги.



«Равнодушие подростков и взрослых шокирует. Некоторые дети приходили поглазеть и посмеяться над девочкой, а прохожие равнодушно смотрели на нее и отправлялись дальше, - рассказала Ирина. - Я остановила одного мужчину, сообщив, что ребенку плохо – он вынул из уха наушник, глянул на девочку и сказал: "Перебрала - сама виновата"».



«А меня удивило, что сотрудники Регионального центра админуслуг не вызвали скорую или полицию, - добавила Наталья. - Введь со слов охранника центра, который подошел к собравшимся после приезда "скорой", он согнал детей с газона уже давно. По словам мужчины, он думал, что они просто балуются. Но ведь девочка потом лежала на асфальте, и это никого не смутило?!»



«Страшно за наших детей. У меня самой сын-подросток, - Ирина вздохнула, на глазах дрожали слезы. – А ведь алкоголь - не единственный бич. Я работала в аптеке. Сколько же покупается препаратов с наркотическим действием! Я пыталась бороться с этим, но начальство закрывало глаза. Как-то удалось увидеть учительницу одного из таких подростков – она обещала рассказать родным!»



«По вызову в 19.58, 7 августа, медики госпитализировали девочку 15 лет с алкогольным отравлением. Подросток был доставлен в 21.00 в реанимацию областной детской больницы», - сообщил «ГХ» заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Сергей Бирюков.



Около 12:00 в отделении реанимации ОДКБ №1 журналистам сообщили, что девочка уже выписана.



«Скорее всего, выпросила, чтобы ее побыстрее отпустили», - прокомментировала сообщение одна из женщин, помогавшая ребенку.



Однако девочке придется извлечь урок из происшествия, и так просто все не закончится.



«Материалы по вызову патрульные передали в Московский отдел полиции. Ситуацией теперь занимается районный отдел», - сообщила «ГХ» пресс-секретарь управления патрульной полиции в Харьковской области Карина Курбанова.