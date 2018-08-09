В пригороде Харькова на пирушке «баловались» алкоголем и наркотиками

Наркотические вещества принесла гостья
Как сообщает ГУ Нацполиции на квартире у 43-летнего мужчины участковые офицеры Изюмского отдела полиции обнаружили полимерные бутылки с жидкостью бурого цвета, семена мака и медицинские шприцы.
Установлено, что по месту жительства владельца квартиры находилось трое гостей.
Компания отдыхала и распивала алкоголь.
Среди них была женщина, которая принимала наркотические вещества.
35-летняя злоумышленница призналась, что именно она принесла наркотики и принадлежности в квартиру.
В настоящее время проверяется причастность владельца помещения и остальных знакомых к употреблению наркотических веществ.
Изъятые наркотики направлены на экспертное исследование.
Следователями Изюмского ОП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Следствие продолжается.
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