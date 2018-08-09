Ночью на Московском проспекте мотоциклист потерял пассажирку

Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Авария произошла около часа ночи 9 августа в районе дома 65 по Московскому проспекту.
Полиция вызвали врачи скорой, прибывшие на место происшествия.
По предварительным данным, пострадавшая девушка упала с мотоцикла, в результате чего и получил травмы.
Сотрудники скорой помощи госпитализировали ее в больницу.
Обстоятельства происшествия выянит следствие.
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
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