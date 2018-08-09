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09.08.2018  13:26   

Ночью на Московском проспекте мотоциклист потерял пассажирку

Пострадавшую госпитализировали в больницу.


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Авария произошла около часа ночи 9 августа в районе дома 65 по Московскому проспекту.

Полиция вызвали врачи скорой, прибывшие на место происшествия.

По предварительным данным, пострадавшая девушка упала с мотоцикла, в результате чего и получил травмы.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали ее в больницу.

Обстоятельства происшествия выянит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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