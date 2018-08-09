09.08.2018 14:43

В Харькове обнаружен студент-нелегал из Узбекистана

Отчисленный из вуза 30-летний студент не вернулся домой



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Как сообщает ГУ Нацполиции, участковый офицер обнаружил в Харькове нарушителя миграционного законодательства, проживающего в Киевском районе.



При проверке оказалось, что 30-летний гражданин Узбекистана прибыл на территорию государства с целью обучения.

Но после отчисления из учебного заведения мужчина не вернулся домой и нелегально проживал в Украине.



Нарушителя передали в миграционную службу.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса об административных правонарушениях.

Человек будет принудительно возвращен на родину.