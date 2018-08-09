В Харькове обнаружен студент-нелегал из Узбекистана

Отчисленный из вуза 30-летний студент не вернулся домой
Как сообщает ГУ Нацполиции, участковый офицер обнаружил в Харькове нарушителя миграционного законодательства, проживающего в Киевском районе.
При проверке оказалось, что 30-летний гражданин Узбекистана прибыл на территорию государства с целью обучения.
Но после отчисления из учебного заведения мужчина не вернулся домой и нелегально проживал в Украине.
Нарушителя передали в миграционную службу.
В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса об административных правонарушениях.
Человек будет принудительно возвращен на родину.
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
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