Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове обнаружен студент-нелегал из Узбекистана
09.08.2018  14:43   

В Харькове обнаружен студент-нелегал из Узбекистана

Отчисленный из вуза 30-летний студент не вернулся домой


//facebook

Как сообщает ГУ Нацполиции, участковый офицер обнаружил в Харькове нарушителя миграционного законодательства, проживающего в Киевском районе.

При проверке оказалось, что 30-летний гражданин Узбекистана прибыл на территорию государства с целью обучения.

Но после отчисления из учебного заведения мужчина не вернулся домой и нелегально проживал в Украине.

Нарушителя передали в миграционную службу.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса об административных правонарушениях.

Человек будет принудительно возвращен на родину.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  нелегал, харьков, студент, узбекистан, мигрант
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.07 Криминал и происшествия Группа нелегальных эмигрантов попалась пограничникам 02.07 Криминал и происшествия Нелегалы из Бангладеш шли в Европу через Харьков 01.06 Криминал и происшествия Путешественницу без документов задержали в кукурузном поле возле границы
 
 

Видео

Согласно графика и плана. На Алексеевке продолжается строительство перегонных тоннелей к электродепо
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 