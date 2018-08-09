Харьковчанин наладил сотрудничество с военным заводом в «ЛНР»

На Харьковщине СБУ прекратила деятельность частного коммерческого предприятия, которое поставляло комплектующие для производственных мощностей ЗАО «Луганский патронный завод», расположенного на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.
Правоохранители установили, что на основе чертежей, полученных из контролируемого террористами завода, частный предприниматель изготовлял узлы для ремонта станочной линии. Готовую продукцию злоумышленник планировал нелегально переправить через линию разграничения.
Оперативники спецслужбы задержали коммерсанта согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины наряду с производственным цехом после отгрузки партии запчастей.
В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия.
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
влажн.:
давл.:
ветер: