09.08.2018 14:31

Харьковчанин наладил сотрудничество с военным заводом в «ЛНР»

На Харьковщине СБУ прекратила деятельность частного коммерческого предприятия, которое поставляло комплектующие для производственных мощностей ЗАО «Луганский патронный завод», расположенного на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.



// СБУ

Правоохранители установили, что на основе чертежей, полученных из контролируемого террористами завода, частный предприниматель изготовлял узлы для ремонта станочной линии. Готовую продукцию злоумышленник планировал нелегально переправить через линию разграничения.



Оперативники спецслужбы задержали коммерсанта согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины наряду с производственным цехом после отгрузки партии запчастей.



В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.



Сейчас решается вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжаются следственные действия.