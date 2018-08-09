09.08.2018 15:34

Очередную наливайку без лицензии прикрыли в Харькове

Участковые офицеры Киевского отдела полиции изъяли из незаконной продажи 48 бутылок алкогольных напитков в одном из кафе быстрого питания.



// Нацполиция

В заведении, принадлежащей 35-летнему харьковчанину, торговали алкоголем на разлив без лицензии на право продажи данной продукции.

Кроме того, хозяин не смог предоставить правоохранителям документ на право занятия предпринимательской деятельностью.



В отношении нарушителя составлено два протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью) и ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правопорушення.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи.