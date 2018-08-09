Очередную наливайку без лицензии прикрыли в Харькове

Участковые офицеры Киевского отдела полиции изъяли из незаконной продажи 48 бутылок алкогольных напитков в одном из кафе быстрого питания.
В заведении, принадлежащей 35-летнему харьковчанину, торговали алкоголем на разлив без лицензии на право продажи данной продукции.
Кроме того, хозяин не смог предоставить правоохранителям документ на право занятия предпринимательской деятельностью.
В отношении нарушителя составлено два протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью) и ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правопорушення.
Мужчине грозит наказание в виде штрафа с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи.
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