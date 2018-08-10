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10.08.2018  10:34   

На ХТЗ «девятка» врезалась в дерево

Пострадавшего госпитализировала скорая.


// Патрульная полиция

Столкновение произошло около шести часов утра 10 августа возле дома 17 по улице Библика.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 2109 врезался в дерево.

Мужчину, который находился в автомобиле, госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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