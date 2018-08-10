На ХТЗ «девятка» врезалась в дерево

Пострадавшего госпитализировала скорая.
Столкновение произошло около шести часов утра 10 августа возле дома 17 по улице Библика.
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 2109 врезался в дерево.
Мужчину, который находился в автомобиле, госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
влажн.:
давл.:
ветер: