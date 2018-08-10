10.08.2018 11:47

Ночью на Харьковской улице Scoda врезалась в забор частного дома (ФОТО)

Водитель с места ДТП сбежал, полицейские выясняют, кому принадлежит автомобиль



// Facebook

Авария произошла около двух часов ночи 9 августа.

Полицеским сообщили, что на улице Харьковской неизвестный на автомобиле въехал в забор.



Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили автомобиль Scoda Octavia. Водителя на месте не было.



Инспекторы составили материалы ДТП и эвакуировали машину на штрафплощадку.

Материалы ДТП переданы в отдел розыска и дознания патрульной полиции.







Фото: Facebook/Жить в Харькове







