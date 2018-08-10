Ночью на Харьковской улице Scoda врезалась в забор частного дома (ФОТО)

Водитель с места ДТП сбежал, полицейские выясняют, кому принадлежит автомобиль
Авария произошла около двух часов ночи 9 августа.
Полицеским сообщили, что на улице Харьковской неизвестный на автомобиле въехал в забор.
Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили автомобиль Scoda Octavia. Водителя на месте не было.
Инспекторы составили материалы ДТП и эвакуировали машину на штрафплощадку.
Материалы ДТП переданы в отдел розыска и дознания патрульной полиции.
Фото: Facebook/Жить в Харькове
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