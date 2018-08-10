10.08.2018 12:23

Под Харьковом осужден телефонный мошенник, обманувший бабушку

Рецидивист работал по схеме "ваш сын в полиции"



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Как сообщает Прокуратура Харьковской боласти, Змиевский районный суд области признал виновным неоднократно судимого 58-летнего харьковчанина в мошенничестве, которое он совершил повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, суд, учитывая предыдущую судимость, по совокупности преступлений назначил мужчине окончательное наказание в виде 2 лет и 11 месяцев лишения свободы.



"Прокуратура доказала в суде, что в июне 2017 злоумышленник позвонил на стационарный телефон. Трубку взяла 79-летняя пенсионерка. Мошенник, представившись ее сыном, рассказал, что якобы затеял драку, в ходе которой сильно избил мужчину, который сейчас находится в больнице. "Сын" попросил денег чтобы оплатить лечение "избитого", чтобы тот не написал заявление в полицию. Пенсионерка собрала все свои сбережения и отдала злоумышленнику 4 тыс. грн., когда он приехал к ней домой, представившись адвокатом сына ", - рассказала Т. Сотникова.



Справка:



Сейчас осужденный отбывает наказание по приговору Киевского районного суда г.. Харькова за совершение аналогичного преступления.



Приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.