Главная Новости Криминал и происшествия Пьяная медсестра Охматдета схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову (ВИДЕО)
10.08.2018  12:38   

Пьяная медсестра Охматдета схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову (ВИДЕО)

Вечером 8 августа в отделении Охматдета медсестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и устроила дебош.


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Медсестра странно себя вела, ругалась в палате, а затем потащила одну из девочек силой мыть голову, сообщает ТСН.

Напуганные дети позвонили родителям, которые и вызвали полицию.

Однако даже наряд патрульных не сразу успокоил медсестру. Женщина продолжала вести себя агрессивно, бросалась на страже порядка.

Родители написали на медсестру заявление в полицию, женщину забрали в участок.

В патрульной полиции сообщили, что вечером 8 августа поступил вызов в медицинское учреждение. Сообщалось о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Прибыв на вызов полицейские приняли заявление и объяснение граждан относительно произошедшего. Женщина, на которую жаловались граждане, имела признаки опьянения. В дальнейшем материалы были переданы в Московский отдел полиции.

Тэги:  медсестра, полиция, харьков
 
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