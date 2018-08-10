10.08.2018 12:38

Пьяная медсестра Охматдета схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову (ВИДЕО)

Вечером 8 августа в отделении Охматдета медсестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и устроила дебош.



Hyser

Медсестра странно себя вела, ругалась в палате, а затем потащила одну из девочек силой мыть голову, сообщает ТСН.



Напуганные дети позвонили родителям, которые и вызвали полицию.



Однако даже наряд патрульных не сразу успокоил медсестру. Женщина продолжала вести себя агрессивно, бросалась на страже порядка.



Родители написали на медсестру заявление в полицию, женщину забрали в участок.



В патрульной полиции сообщили, что вечером 8 августа поступил вызов в медицинское учреждение. Сообщалось о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Прибыв на вызов полицейские приняли заявление и объяснение граждан относительно произошедшего. Женщина, на которую жаловались граждане, имела признаки опьянения. В дальнейшем материалы были переданы в Московский отдел полиции.



