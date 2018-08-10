В пригороде Харькова мужчина забил до смерти мать-старушку

Злоумышленник задержан полицией и ему грозит до семи лет тюрьмы
Как сообшает ГУ Нацполиции, в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от медиков, которые рассказали об обнаружении тела 81-летней женщины с повреждениями в одном из домовладений города.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
53-летний сын погибшей рассказал сотрудникам полиции, что его мать злоупотребляла алкоголем, теряла равновесие при ходьбе и часто падала.
В результате проведенной работы полицейские установили, что женщина умерла от телесных повреждений, которые ей нанес собственный син.
Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии и поссорился с матерью.
В ходе конфликта мужчина избил старушку, а на утро вызвал скорую медицинскую помощь.
Следователями Первомайского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
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