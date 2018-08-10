Главная Новости Криминал и происшествия От ожогов при коротком замыкании сильно пострадали два электромонтера
10.08.2018  14:46   

От ожогов при коротком замыкании сильно пострадали два электромонтера

Трагедия произошла в пригороде Харькова


timeua.info

Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 августа в 14-30 в Змиевской отдел поступило сообщение о доставлении в районную больницу двух рабочих строительно-производственной компании с ожогами тела.

На месте полицейские установили, что на территории Змиевской ТЭС в селе Слобожанское пострадавшие проводили ремонтные работы железобетонных конструкций высоковольтной линии электропередач «110 кВт», во время которых произошло замыкание с последующим возгоранием проводов.

В результате происшествия 43-летний электромонтажник получил около 80% ожогов тела, состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

46-летний мастер получил 5% ожогов тела, состояние его здоровья средней тяжести.

После оказания помощи в местной больнице оба пострадавших были госпитализированы в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

По словам и.о. начальника Змиевского ОП Романа Горбунова, данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  удар током, харьков, тэс, ожог, замыкание
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.07 Криминал и происшествия 18-летний парень погиб от удара током 11.07 Криминал и происшествия В Солоницевке подросток погиб от удара током на железнодорожном мосту 26.07 Пожары и Аварии в Харькове, Украине и Мире В Израиле погиб харьковчанин – участник молодежной программы
 
 

Видео

Геннадий Кернес подписал Меморандум с компанией "Vodafone Украина". Стороны планируют реализовать больше 20 совместных проектов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 