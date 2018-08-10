10.08.2018 14:46

От ожогов при коротком замыкании сильно пострадали два электромонтера

Трагедия произошла в пригороде Харькова



timeua.info

Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 августа в 14-30 в Змиевской отдел поступило сообщение о доставлении в районную больницу двух рабочих строительно-производственной компании с ожогами тела.



На месте полицейские установили, что на территории Змиевской ТЭС в селе Слобожанское пострадавшие проводили ремонтные работы железобетонных конструкций высоковольтной линии электропередач «110 кВт», во время которых произошло замыкание с последующим возгоранием проводов.

В результате происшествия 43-летний электромонтажник получил около 80% ожогов тела, состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

46-летний мастер получил 5% ожогов тела, состояние его здоровья средней тяжести.

После оказания помощи в местной больнице оба пострадавших были госпитализированы в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.



По словам и.о. начальника Змиевского ОП Романа Горбунова, данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.