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10.08.2018  15:48   

Полицейские поймали грабителя пенсионерок (ФОТО)

Им оказался 47-летний рецидивист.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в июне и июле в Изюмский отдел полиции поступили заявления от местных жительниц.

73-летняя женщина рассказала, что неизвестный подбежал к ней и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся.

78-летняя жительница города Изюм заявила о том, что к ней в квартиру ворвался неизвестный мужчина и с применением физической силы отобрал у нее 400 гривен.

Полицейские установили лицо, причастное к совершению уголовных преступлений.

Им оказался 47-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

- Сейчас мужчина задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания, - сообщил начальник Изюмского отдела полиции Владимир Кишкин. - Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  грабитель, харьков, задержание
 
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