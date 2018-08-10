10.08.2018 15:48

Полицейские поймали грабителя пенсионерок (ФОТО)

Им оказался 47-летний рецидивист.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в июне и июле в Изюмский отдел полиции поступили заявления от местных жительниц.

73-летняя женщина рассказала, что неизвестный подбежал к ней и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся.

78-летняя жительница города Изюм заявила о том, что к ней в квартиру ворвался неизвестный мужчина и с применением физической силы отобрал у нее 400 гривен.



Полицейские установили лицо, причастное к совершению уголовных преступлений.

Им оказался 47-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.



- Сейчас мужчина задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания, - сообщил начальник Изюмского отдела полиции Владимир Кишкин. - Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.