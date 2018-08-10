10.08.2018 16:43

Новоявленные «бандиты с большой дороги» задержаны полицией и СБУ (ФОТО)

Оперативно пойманы три преступника, напавшие и угнавшие автомобиль у жителя харьковского пригорода.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции в 23:00 9 августа три злоумышленника с применением физической силы завладели автомобилем 23-летнего жителя Чугуевского района.

На поиски злоумышленников были ориентированы сотрудники полиции прилегающих районов.

В розыске преступников принимали участие работники батальона патрульной службы полиции особого назначения «Харьков» совместно с сотрудниками Барвенковского и Чугуевского отделов полиции и межрайонного отдела СБУ в Харьковской области.



Правонарушителей задержали в Барвенковском районе. Ими оказались 20, 21, и 22-летние жители Донецкой области.



При осмотре салона автомобиля работники батальона «Харьков» совместно со следственно-оперативной группой Чугуевского ОП обнаружили и изъяли гранату «Ф-1» с запалом.



Боеприпас направлен на экспертное исследование.



Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.



Досудебное расследование продолжается.