Новоявленные «бандиты с большой дороги» задержаны полицией и СБУ (ФОТО)

Оперативно пойманы три преступника, напавшие и угнавшие автомобиль у жителя харьковского пригорода.
Как сообщает ГУ Нацполиции в 23:00 9 августа три злоумышленника с применением физической силы завладели автомобилем 23-летнего жителя Чугуевского района.
На поиски злоумышленников были ориентированы сотрудники полиции прилегающих районов.
В розыске преступников принимали участие работники батальона патрульной службы полиции особого назначения «Харьков» совместно с сотрудниками Барвенковского и Чугуевского отделов полиции и межрайонного отдела СБУ в Харьковской области.
Правонарушителей задержали в Барвенковском районе. Ими оказались 20, 21, и 22-летние жители Донецкой области.
При осмотре салона автомобиля работники батальона «Харьков» совместно со следственно-оперативной группой Чугуевского ОП обнаружили и изъяли гранату «Ф-1» с запалом.
Боеприпас направлен на экспертное исследование.
Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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