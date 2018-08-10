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10.08.2018  16:12   

Напротив ХОГА сбили пешехода

Авария произошла около половины второго дня 13 августа.


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Как сообщили в патрульной полиции, напротив здания №64 по улице Сумской, 64 автомобиль Маzdа совершил наезд на пешехода.

Медики госпитализировали пострадавшую в приезда полицeйских.

Обстоятельства наезда выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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