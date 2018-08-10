Напротив ХОГА сбили пешехода

Авария произошла около половины второго дня 13 августа.
Как сообщили в патрульной полиции, напротив здания №64 по улице Сумской, 64 автомобиль Маzdа совершил наезд на пешехода.
Медики госпитализировали пострадавшую в приезда полицeйских.
Обстоятельства наезда выясняет следственно-оперативная группа.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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