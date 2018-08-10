Главная Новости Криминал и происшествия Пожар угрожал складам в промзоне на Леваде
10.08.2018  16:32   

Пожар угрожал складам в промзоне на Леваде

Рядом со складским зданием загорелась куча деревянных поддонов.


// ГСЧС

Тушить огонь вызвали пожарных.

Днем 9 августа четыре подразделения ГСЧС отправились на пожар в Ващенковском въезде, 4. На месте огнеборцы выяснили, что горят поддоны на площади 20 кв.м, и огонь успел перекинуться на крышу здания, охватив около 10 кв.м.

Спасатели сразу подали два пожарных ствола на тушение пожара и еще один – на защиту имущества внутри склада. Они приняли исчерпывающие меры по недопущению попадания огня внутрь здания и локализовали пожар в 13:41. Окончательная ее ликвидация состоялась в 14:33.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти нежилое здание складского назначения. Вероятной причиной возникновения возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.

На месте происшествия работало 19 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Тэги:  пожар, харьков
 
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