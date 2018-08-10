10.08.2018 17:01

Пьяный водитель снес разделительное ограждение на проспекте Гагарина

В ночь на 10 августа водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на ограждение вдоль проезжей части по проспекту Гагарина.



// Патрульная полиция

Патрульные, приехавшие на вызов, обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Однако мужчина отказался от прохождения мeдичного освидетельствования на состояние опьянения.



В результате на гражданина патрульные составили два административных протокола - за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства и ограждения (ст. 124 КУоАП), а также управление автомобилем с признаками опьянения (ст. 130 КУоАП).

В дальнейшем составлены админматериалы будут переданы на рассмотрение суда.