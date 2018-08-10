Воришка-иностранец, стащивший телефон, задержан полицией

Полицейские разоблачили иностранца, который обокрал мужчину
Как сообщает ГУ Нацполиции, 36-летнего злоумышленника, который украл мобильный телефон у сотрудника почтовой организации, разоблачили работники Киевского райотдела полиции в рамках операции «Мигрант».
Как выяснили полицейские, правонарушитель увидел, как работник почты оставил на своем рабочем месте мобильный телефон и отошел для выдачи посылки.
После этого он положил чужой телефон в карман и покинул помещение.
Установлено, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления.
Сумма материального ущерба составила более 6 тысяч гривен.
По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
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