10.08.2018 18:17

Воришка-иностранец, стащивший телефон, задержан полицией

Полицейские разоблачили иностранца, который обокрал мужчину



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 36-летнего злоумышленника, который украл мобильный телефон у сотрудника почтовой организации, разоблачили работники Киевского райотдела полиции в рамках операции «Мигрант».

Как выяснили полицейские, правонарушитель увидел, как работник почты оставил на своем рабочем месте мобильный телефон и отошел для выдачи посылки.

После этого он положил чужой телефон в карман и покинул помещение.



Установлено, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления.



Сумма материального ущерба составила более 6 тысяч гривен.



По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.