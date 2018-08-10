10.08.2018 17:58

Операция «Шаурма»: фастфуды на Леваде и Коммунальном рынке не прошли проверку полиции (ВИДЕО, ФОТО)

Правоохранители проводят проверки объектов торговли фастфудом.



// Нацполиция

10 августа было проверено два киоска в Основянском и Слободском районах города.



В заведении фастфуда на территории железнодорожного вокзала «Левада» полицейские обнаружили отсутствие каких-либо разрешительных документов на право заниматься предпринимательской деятельностью и реализацию продуктов питания.



В торговой точке на территории Коммунального рынка также был выявлен ряд нарушений: продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков осуществлялась без соответствующей лицензии, санитарная книжка и документы на мясную продукцию вообще отсутствовали.



Сейчас работники полиции устанавливают владельцев данных торговых объектов. Их деятельность подпадает под действие Кодекса Украины об административных правонарушениях по ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью) и 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями), которые караются штрафными санкциями.



Проверки объектов быстрого питания продолжатся, так в субботу, 11 августа, правоохранители планируют проконтролировать работу 10 точек фастфуда.



