Главная Новости Криминал и происшествия Операция «Шаурма»: фастфуды на Леваде и Коммунальном рынке не прошли проверку полиции (ВИДЕО, ФОТО)
10.08.2018  17:58   

Операция «Шаурма»: фастфуды на Леваде и Коммунальном рынке не прошли проверку полиции (ВИДЕО, ФОТО)

Правоохранители проводят проверки объектов торговли фастфудом.


// Нацполиция

10 августа было проверено два киоска в Основянском и Слободском районах города.

В заведении фастфуда на  территории железнодорожного вокзала «Левада» полицейские обнаружили отсутствие каких-либо разрешительных документов на право заниматься предпринимательской деятельностью и реализацию продуктов питания.

В торговой точке на территории Коммунального рынка также был выявлен ряд нарушений: продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков осуществлялась без соответствующей лицензии, санитарная книжка и документы на мясную продукцию вообще отсутствовали.

Сейчас работники полиции устанавливают владельцев данных торговых объектов. Их деятельность подпадает под действие Кодекса Украины об административных правонарушениях по ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью) и 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями), которые караются штрафными санкциями.

Проверки объектов быстрого питания продолжатся, так в субботу, 11 августа, правоохранители планируют проконтролировать работу 10 точек фастфуда.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  шаурма, проверки, харьков, полиция
 
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