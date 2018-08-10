Операция «Шаурма»: фастфуды на Леваде и Коммунальном рынке не прошли проверку полиции (ВИДЕО, ФОТО)

Правоохранители проводят проверки объектов торговли фастфудом.
10 августа было проверено два киоска в Основянском и Слободском районах города.
В заведении фастфуда на территории железнодорожного вокзала «Левада» полицейские обнаружили отсутствие каких-либо разрешительных документов на право заниматься предпринимательской деятельностью и реализацию продуктов питания.
В торговой точке на территории Коммунального рынка также был выявлен ряд нарушений: продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков осуществлялась без соответствующей лицензии, санитарная книжка и документы на мясную продукцию вообще отсутствовали.
Сейчас работники полиции устанавливают владельцев данных торговых объектов. Их деятельность подпадает под действие Кодекса Украины об административных правонарушениях по ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью) и 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями), которые караются штрафными санкциями.
Проверки объектов быстрого питания продолжатся, так в субботу, 11 августа, правоохранители планируют проконтролировать работу 10 точек фастфуда.
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Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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