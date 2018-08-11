Взрыв газа в многоэтажке на Новых домах (ФОТО)

По предварительным данным пострадало 12 человек
Как сообщает Город Х и группа в Фейсбук Типичный Харьков, взрыв бытового газа произошел сегодня днем по ул.Танкопия, 11/2 в Харькове.
Взрыв был такой силы, что повылетали решетки на окнах, разбиты стекла в близлежащих домах. 12 человек эвакуированно, среди них трое детей, пятерым оказана помощь - порезы от осколков стекла.
О других пострадавших сообщений в группе нет. Спасатели ведут активные работы.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе и карьере. Звезды советуют не задевать чужих чувств.
Жаркие дни и прохладные ночь – погода намекает, что дело близится к осени.
По народному календарю сегодняшний день называется Калинник.
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