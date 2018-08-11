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11.08.2018  17:16   

Взрыв газа в многоэтажке на Новых домах (ФОТО)

По предварительным данным пострадало 12 человек


Взрыв газа в многоэтажке на Новых домах (ФОТО)

Как сообщает  Город Х и  группа в Фейсбук Типичный Харьков, взрыв бытового газа произошел сегодня днем по ул.Танкопия, 11/2 в Харькове.

Взрыв был такой силы, что повылетали решетки на окнах, разбиты стекла в близлежащих домах. 12 человек эвакуированно, среди них трое детей, пятерым оказана помощь - порезы от осколков стекла.

О других пострадавших сообщений в группе нет. Спасатели ведут активные работы.

Как сообщил в той же группе Александр Матвейченко,  "на месте много пожарных расчетов, штаб тушения, скорая, полиция. Предварительно взорвался газ на втором этаже
 
P.S. Расспросил людей живущих там. С их слов - услышали запах газа, вызвали газовщиков. места те приехали и перекрыли газ, а после рвануло.
 
Взрывом вырвало стальную дверь в подъезде и выбило все окна. В соседней квартире треснула стена. О пострадавших ничего не известно. Сейчас в доме перекрыты все коммуникации.
 
Пожарные приехали быстро и так же быстро справились с огнем, за что им огромное спасибо."
 
 
 
 
 
фото Сергея Алексеенко 
Источник:   Город Х
 Тэги:  взрыв, газ, харьков, танкопия
 
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