11.08.2018 17:16

Взрыв газа в многоэтажке на Новых домах (ФОТО)

По предварительным данным пострадало 12 человек



Взрыв газа в многоэтажке на Новых домах (ФОТО)



Как сообщает Город Х и группа в Фейсбук Типичный Харьков, взрыв бытового газа произошел сегодня днем по ул.Танкопия, 11/2 в Харькове.

Взрыв был такой силы, что повылетали решетки на окнах, разбиты стекла в близлежащих домах. 12 человек эвакуированно, среди них трое детей, пятерым оказана помощь - порезы от осколков стекла.

О других пострадавших сообщений в группе нет. Спасатели ведут активные работы.

Как сообщил в той же группе Александр Матвейченко, "на месте много пожарных расчетов, штаб тушения, скорая, полиция. Предварительно взорвался газ на втором этаже

P.S. Расспросил людей живущих там. С их слов - услышали запах газа, вызвали газовщиков. места те приехали и перекрыли газ, а после рвануло.

Взрывом вырвало стальную дверь в подъезде и выбило все окна. В соседней квартире треснула стена. О пострадавших ничего не известно. Сейчас в доме перекрыты все коммуникации.

Пожарные приехали быстро и так же быстро справились с огнем, за что им огромное спасибо."