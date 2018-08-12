12.08.2018 10:47
Полиция расследует взрыв на Новых домах (ФОТО)
Выясняются обстоятельства, причины и владелец квартиры/
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Как сообщает ГУ Нацполиции в Харьтковской области, правоохранительные органы выясняют обстоятельства взрыва бытового газа в квартире многоэтажки.
Информация о данном происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции в 15:25.
По словам жильцов дома, квартира, в которой произошло возгорание, сдавалась в аренду.
Сейчас ее владелец устанавливается.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
По информации жителей дома, они утром почувствовали запах газа в подъезде, но в соответствующие коммунальные службы не обращались.
Напомним
, что в результате утечки бытового газа в квартире дома по улице Танкопия возник пожар. Он был ликвидирован нарядами ГСЧС.