Главная Новости Криминал и происшествия Полиция расследует взрыв на Новых домах (ФОТО)
12.08.2018  10:47   

Полиция расследует взрыв на Новых домах (ФОТО)

Выясняются обстоятельства, причины и владелец квартиры/


facebook
Как сообщает ГУ Нацполиции в Харьтковской области, правоохранительные органы выясняют обстоятельства взрыва бытового газа в квартире многоэтажки.
 
Информация о данном происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции в 15:25. 
 

По словам жильцов дома, квартира, в которой произошло возгорание, сдавалась в аренду.
 
Сейчас ее владелец устанавливается.
 
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
 
Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
 
По информации жителей дома, они утром почувствовали запах газа в подъезде, но в соответствующие коммунальные службы не обращались. 
 
Напомним, что в результате утечки бытового газа в квартире дома по улице Танкопия возник пожар. Он был ликвидирован нарядами ГСЧС.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  полиция, взрыв, харьков, танкопия, газ
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.08 Криминал и происшествия Операция «Шаурма»: фастфуды на Леваде и Коммунальном рынке не прошли проверку полиции (ВИДЕО, ФОТО) 10.08 Криминал и происшествия Новоявленные «бандиты с большой дороги» задержаны полицией и СБУ (ФОТО) 10.08 Криминал и происшествия Пьяная медсестра Охматдета схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову (ВИДЕО)
 
 

Видео

Полтавська битва в справі Геннадія Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 