Главная Новости Криминал и происшествия Мать по пьяни утопила малышку-дочь и хотела покончить с собой
12.08.2018  11:46   

Мать по пьяни утопила малышку-дочь и хотела покончить с собой

В пригороде Харькова произошла трагедия


facebook

Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 августа около 19:50 в полицию обратился 41-летний житель города Изюм. Он сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил мертвой в детской кровати свою малолетнюю дочь.

Его 34-летняя  жена, по месту жительства отсутствовала. Связаться с ней было невозможно, так как женщина выключила мобильный телефон.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции нашли ее в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Северский Донец, в которой она хотела утопиться.

Полицейским женщина рассказала, что во время купания по неосторожности утопила в ванной свою дочь и пыталась покончить жизнь самоубийством аналогичным способом.

Жительница Изюма задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет. Следствие продолжается.

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  утопила дочь, харьков, самоубийство
 
Версия для печати
 

Видео

Полтавська битва в справі Геннадія Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 