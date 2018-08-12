12.08.2018 11:46

Мать по пьяни утопила малышку-дочь и хотела покончить с собой

В пригороде Харькова произошла трагедия



facebook

Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 августа около 19:50 в полицию обратился 41-летний житель города Изюм. Он сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил мертвой в детской кровати свою малолетнюю дочь.

Его 34-летняя жена, по месту жительства отсутствовала. Связаться с ней было невозможно, так как женщина выключила мобильный телефон.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции нашли ее в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Северский Донец, в которой она хотела утопиться.

Полицейским женщина рассказала, что во время купания по неосторожности утопила в ванной свою дочь и пыталась покончить жизнь самоубийством аналогичным способом.

Жительница Изюма задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет. Следствие продолжается.