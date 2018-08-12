Мать по пьяни утопила малышку-дочь и хотела покончить с собой

В пригороде Харькова произошла трагедия
Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 августа около 19:50 в полицию обратился 41-летний житель города Изюм. Он сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил мертвой в детской кровати свою малолетнюю дочь.
Его 34-летняя жена, по месту жительства отсутствовала. Связаться с ней было невозможно, так как женщина выключила мобильный телефон.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции нашли ее в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Северский Донец, в которой она хотела утопиться.
Полицейским женщина рассказала, что во время купания по неосторожности утопила в ванной свою дочь и пыталась покончить жизнь самоубийством аналогичным способом.
Жительница Изюма задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет. Следствие продолжается.
Очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
Жаркие дни и прохладные ночь – погода намекает, что дело близится к осени.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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