Отдыхающие Старого Салтова отравились грибами

В токсикологическое отделение Харьковской городской клинической больницы с признаками пищевого отравления II степени были доставлены пять человек. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Группа харьковчан возрастом с 33 до 62 лет отдыхала из баз пгт Старый Салтов Волчанского района.
Днем они решили прогуляться по лесу вблизи села Металловка. Там они собрали грибы, которые затем самостоятельно приготовили к обеду.
Через некоторое время харьковчане почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, госпитализировала их в больницу. Сейчас их жизни и здоровье в безопасности.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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