13.08.2018 09:29

Отдыхающие Старого Салтова отравились грибами

В токсикологическое отделение Харьковской городской клинической больницы с признаками пищевого отравления II степени были доставлены пять человек. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.



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Группа харьковчан возрастом с 33 до 62 лет отдыхала из баз пгт Старый Салтов Волчанского района.

Днем они решили прогуляться по лесу вблизи села Металловка. Там они собрали грибы, которые затем самостоятельно приготовили к обеду.

Через некоторое время харьковчане почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, госпитализировала их в больницу. Сейчас их жизни и здоровье в безопасности.