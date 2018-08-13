Автомобиль «на евробляхах» сбил насмерть пешехода на Сумской, водитель сбежал (ФОТО)

Полиция устанавливает личность водителя и его и местонахождение.
Авария произошла 12 августа около 2:14 на улице Сумской.
Неизвестный на автомобиле Audi с номерными знаками литовской регистрации сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте ДТП.
Водитель иномарки бросил автомобиль на месте совершения ДТП и скрылся.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя автомобиля, а также личных данных потерпевшего.
Решается вопрос о внесении сведений о данном факте в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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