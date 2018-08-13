Главная Новости Криминал и происшествия Автомобиль «на евробляхах» сбил насмерть пешехода на Сумской, водитель сбежал (ФОТО)
13.08.2018  10:45   

Автомобиль «на евробляхах» сбил насмерть пешехода на Сумской, водитель сбежал (ФОТО)

Полиция устанавливает личность водителя и его и местонахождение.


// Нацполиция

Авария произошла 12 августа около 2:14 на улице Сумской.

Неизвестный на автомобиле Audi с номерными знаками литовской регистрации сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель иномарки бросил автомобиль на месте совершения ДТП и скрылся.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя автомобиля, а также личных данных потерпевшего.

Решается вопрос о внесении сведений о данном факте в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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