13.08.2018 10:45

Автомобиль «на евробляхах» сбил насмерть пешехода на Сумской, водитель сбежал (ФОТО)

Полиция устанавливает личность водителя и его и местонахождение.



// Нацполиция

Авария произошла 12 августа около 2:14 на улице Сумской.

Неизвестный на автомобиле Audi с номерными знаками литовской регистрации сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель иномарки бросил автомобиль на месте совершения ДТП и скрылся.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя автомобиля, а также личных данных потерпевшего.

Решается вопрос о внесении сведений о данном факте в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.