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13.08.2018  10:52   

В воскресенье через границу шли трое очень дорогих украинца

Нарушители несли на своем теле более 3 миллионов российских рублей.


// Госпогранслужба

Большую сумму контрабандной валюты обнаружили пограничники Харьковского отряда совместно с работниками ГФС.

Через пункт пропуска «Гоптовка» решим холом в Россию направлялись двое мужчин и женщина 1984, 1952 и 1958 голов рождения

Во время проверки под одеждой соотечественников правоохранители обнаружили спрятанные три миллиона 185 тысяч рублей РФ и 100 долларов США.

Эквивалент выявленных средств составил более миллиона 305 тысяч гривен.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрбанда, рубли, пограничники, харьков
 
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