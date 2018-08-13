13.08.2018 10:52

В воскресенье через границу шли трое очень дорогих украинца

Нарушители несли на своем теле более 3 миллионов российских рублей.



// Госпогранслужба

Большую сумму контрабандной валюты обнаружили пограничники Харьковского отряда совместно с работниками ГФС.



Через пункт пропуска «Гоптовка» решим холом в Россию направлялись двое мужчин и женщина 1984, 1952 и 1958 голов рождения.

Во время проверки под одеждой соотечественников правоохранители обнаружили спрятанные три миллиона 185 тысяч рублей РФ и 100 долларов США.



Эквивалент выявленных средств составил более миллиона 305 тысяч гривен.