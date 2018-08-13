В воскресенье через границу шли трое очень дорогих украинца

Нарушители несли на своем теле более 3 миллионов российских рублей.
Большую сумму контрабандной валюты обнаружили пограничники Харьковского отряда совместно с работниками ГФС.
Через пункт пропуска «Гоптовка» решим холом в Россию направлялись двое мужчин и женщина 1984, 1952 и 1958 голов рождения.
Во время проверки под одеждой соотечественников правоохранители обнаружили спрятанные три миллиона 185 тысяч рублей РФ и 100 долларов США.
Эквивалент выявленных средств составил более миллиона 305 тысяч гривен.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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