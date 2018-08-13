На ХТЗ пешехода сбил «Спутник»

Авария произошла около половины одиннадцатого вечера 12 августа на ул. Библика, 1а.
Автомобиль ВАЗ 21099 совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Медики госпитализировали пострадавшую в больницу.
Обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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