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13.08.2018  12:01   

На ХТЗ пешехода сбил «Спутник»

Авария произошла около половины одиннадцатого вечера 12 августа на ул. Библика, 1а.


// Патрульная полиция

Автомобиль ВАЗ 21099 совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Медики госпитализировали пострадавшую в больницу.

Обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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