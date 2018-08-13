Харьков: задержаны преступники, напавшие на дом в Валковском переулке (ФОТО)

Полиция задержала злоумышленников, которые совершили разбойное нападение в Холодногорском районе.
Как сообщает ГУ Нацполиции, трое мужчин в балаклавах ворвались в частное домовладение и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами и золотыми изделиями потерпевшей.
Это произошло 20 июня в Валковском перулке в Харькове.
В результате оперативных действий работники Холодногорского отдела полиции, совместно с бойцами спецподразделения «КОРД» под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 разоблачили в совершении преступления 27, 27 и 44-летних мужчин.
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящее время трем мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Досудебное расследование продолжается.
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