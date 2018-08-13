13.08.2018 12:19

Харьков: задержаны преступники, напавшие на дом в Валковском переулке (ФОТО)

Полиция задержала злоумышленников, которые совершили разбойное нападение в Холодногорском районе.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, трое мужчин в балаклавах ворвались в частное домовладение и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами и золотыми изделиями потерпевшей.



Это произошло 20 июня в Валковском перулке в Харькове.



В результате оперативных действий работники Холодногорского отдела полиции, совместно с бойцами спецподразделения «КОРД» под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 разоблачили в совершении преступления 27, 27 и 44-летних мужчин.



Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.



Вещественные доказательства изъяты.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящее время трем мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.



Досудебное расследование продолжается.