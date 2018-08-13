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13.08.2018  13:02   

На Московском проспекте велосипедист пострадал в ДТП

Авария произошла около трех часов дня воскресенья в районе дома №185 по Московскому проспекту.


// Патрульная полиция

Участниками столкновения стали автомобиль Honda Civic и вeлосипeдист, сообщили в пресс-службе патрулдьной полиции.

В результате в больницу госпитализировали вeлосипeдиста.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия  выяснит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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