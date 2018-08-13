На Московском проспекте велосипедист пострадал в ДТП

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Гороскоп по знакам Зодиака на 13 августа Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 13 августа Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.