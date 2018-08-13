На Московском проспекте велосипедист пострадал в ДТП

Авария произошла около трех часов дня воскресенья в районе дома №185 по Московскому проспекту.
Участниками столкновения стали автомобиль Honda Civic и вeлосипeдист, сообщили в пресс-службе патрулдьной полиции.
В результате в больницу госпитализировали вeлосипeдиста.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выяснит следственно-опeративная группа.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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