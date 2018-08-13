13.08.2018 13:16

Под Харьковом любитель наркотиков «добаловался» травкой (ФОТО)

Мужчина задержан с 35 пакетиками зелья



hk.npu.gov.ua

Как сообшает ГУ Нацполиции в Харьковской области, к оперативникам поступила информация о том, что в домовладении в поселке Покотиливка употребляют наркотические вещества.

Во время обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли 35 бумажных свертков с веществом растительного происхождения в высушенном и измельченном состоянии, а также приспособления для употребления наркотических веществ.

Злоумышленник, который ранее уже привлекался к криминальной ответственности за аналогичное преступление, не стал ничего отрицать и объяснил, что данное вещество он хранил для собственного употребления.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Открыто дело по ч.1 ст. 309 (незаконное изготовление, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, без цели сбыта) Криминального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 годов.