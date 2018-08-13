На «Гоптовке» пограничный пес вынюхал 600 граммов наркотиков (ФОТО)

«Траву» обнаружили в ночь на понедельник пограничники Харьковского отряда совместно с работниками ГФС.
55-летний украинец в качестве пассажира автобуса «Днепр - Москва» направлялся в Россию.
Во время осмотра в пункте пропуска «Гоптовка» на сумку мужчины сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических веществ.
Проведя углубленный осмотр, правоохранители нашли в сумке пассажира два полиэтиленовых пакета с веществом общим весом 600 граммов, предварительно - марихуаной.
«Зелье» изъято и передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Продолжается экспертиза.
В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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