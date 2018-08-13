13.08.2018 14:30

На «Гоптовке» пограничный пес вынюхал 600 граммов наркотиков (ФОТО)

«Траву» обнаружили в ночь на понедельник пограничники Харьковского отряда совместно с работниками ГФС.



// Госпогранслужба

55-летний украинец в качестве пассажира автобуса «Днепр - Москва» направлялся в Россию.

Во время осмотра в пункте пропуска «Гоптовка» на сумку мужчины сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических веществ.

Проведя углубленный осмотр, правоохранители нашли в сумке пассажира два полиэтиленовых пакета с веществом общим весом 600 граммов, предварительно - марихуаной.



«Зелье» изъято и передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Продолжается экспертиза.

В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.