В Харькове задержан буйный дедушка, чуть не убивший незнакомца

Случай произошел на улице Академика Волкова
Как сообщает ГУ Нацполиции, правоохранители оперативно задержали мужчину, который чуть ли не убил незнакомца.
12 августа в Слободской отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный мужчина разбитой бутылкой нанес телесные повреждения 37-летнему харьковчанину.
Пострадавший с резаной раной шеи был доставлен к больнице.
В результате принятых мер работники Слободского отдела полиции оперативно задержали правонарушения.
Им оказался 71-летний местный житель.
Полицейские установили, что в тот день между двумя незнакомыми мужчинами возникла ссора вблизи кафе на улице Академика Волкова.
Во время конфликта 71-летний злоумышленник горловиной от разбитой стеклянной бутылки нанес пострадавшему удар в область шеи.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Криминального процессуального кодекса Украины.
Открыто дело по ч. 2 в. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Криминального кодекса Украины.
На данное время злоумышленник находится в изоляторе временного держания.
Пострадавший - в Харьковской областной клинической больнице.
Медики оценивают состояние его здоровъъя как стабильное.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
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