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13.08.2018  14:17   

В Харькове задержан буйный дедушка, чуть не убивший незнакомца

Случай произошел на улице Академика Волкова


/hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции, правоохранители оперативно задержали мужчину, который чуть ли не убил незнакомца.

12 августа в Слободской отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный мужчина разбитой бутылкой нанес телесные повреждения 37-летнему харьковчанину.

Пострадавший с резаной раной шеи был доставлен к больнице. 

В результате принятых мер работники Слободского отдела полиции оперативно задержали правонарушения.

Им оказался 71-летний местный житель. 

Полицейские установили, что в тот день между двумя незнакомыми мужчинами возникла ссора вблизи кафе на улице Академика Волкова. 

Во время конфликта 71-летний злоумышленник горловиной от разбитой стеклянной бутылки нанес пострадавшему удар в область шеи. 

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Криминального процессуального кодекса Украины. 

Открыто дело по ч. 2 в. 15, ч.1  ст. 115 (покушение на убийство) Криминального кодекса Украины.

На данное время злоумышленник находится в изоляторе временного держания.    

Пострадавший - в Харьковской областной клинической больнице.

Медики оценивают состояние его здоровъъя как стабильное.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  покушение, дедушка, харьков, убийство
 
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