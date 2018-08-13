13.08.2018 14:17

В Харькове задержан буйный дедушка, чуть не убивший незнакомца

Случай произошел на улице Академика Волкова



/hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции, правоохранители оперативно задержали мужчину, который чуть ли не убил незнакомца.

12 августа в Слободской отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный мужчина разбитой бутылкой нанес телесные повреждения 37-летнему харьковчанину.

Пострадавший с резаной раной шеи был доставлен к больнице.

В результате принятых мер работники Слободского отдела полиции оперативно задержали правонарушения.

Им оказался 71-летний местный житель.

Полицейские установили, что в тот день между двумя незнакомыми мужчинами возникла ссора вблизи кафе на улице Академика Волкова.

Во время конфликта 71-летний злоумышленник горловиной от разбитой стеклянной бутылки нанес пострадавшему удар в область шеи.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Криминального процессуального кодекса Украины.

Открыто дело по ч. 2 в. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Криминального кодекса Украины.

На данное время злоумышленник находится в изоляторе временного держания.

Пострадавший - в Харьковской областной клинической больнице.

Медики оценивают состояние его здоровъъя как стабильное.