13.08.2018 14:48

Харьков: бандиты обокрали людей на полмиллиона гривен

Интернациональное воровское трио «обчистило» более десятка квартир и теперь предстанет перед судом



//facebook

Как сообщает Прокуратура Харьковской области, обвинительный акт относительно трех участников организованной группы, которая «специализировалась» на квартирных кражах направлен в Дергачевский районный суд области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Нвера Антоняна, двум обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3, 5 в. 185 КК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, совершенна (кража в составе организованной группы).

Организовал и возглавил банду 34-летний уроженец Таджикистана, ранее судимый за имущественные преступления.

С одним из участников группы – 30-летним обитателем Лозовского района Харьковщины – он познакомился в 2012 году в местах лишения свободы.

На свободе мужчины решили «подзаработать» кражами.

Они приобрели оборудование для отпирания дверей, автомобиль на еврономерах, чтобы вывозить похищенное, а также договорились о местах сбыта чужого имущества.

Вдвоем они обворовали две квартиры в Харькове, откуда вынесли деньги, ювелирные украшения и другое имущество, которое можно продать.

В дальнейшем к преступной деятельности они привлекли также 30-летнего харьковчанина.

троем в течение октября 2017 –сичня 2018 гг.. они обворовали 9 помещений в Харькове, Чугуеве, Изюме и Балаклии.

В целом пострадавшим нанесен вред почти на 520 тыс. грн.

Теперь все члены банды находятся под стражей.

Изъята часть похищенного имущества, на которое теперь наложен арест.

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишение свободы с конфискацией имущества.