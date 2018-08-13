В выходные группы вьетнамцев и пакистанцев прорывались на Харьковщину из России (ФОТО)

Всего за неделю харьковские пограничники задержали четыре группы нелегалов.
Информацию о группе нелегальных мигрантов из Индии и Пакистана пограничники Харьковского отряда получили заранее. У госграницы в направлении населенного пункта Охримовка пограничный наряд задержал группу из семи человек, двигавшуюся со стороны России в Украину. Среди задержанных – 2 гражданина Индии и 5 граждан Пакистана.
Еще одну группу нелегальных мигрантов, на этот раз из Вьетнама, задержали на автодороге из Белгорода. Об их проникновении на территорию Украины пограничники также узнали заранее. Задержаны 5 граждан Вьетнама 1982, 1983, 1990,1992,1993 годов рождения.
Все задержанные сознались, что после незаконного проникновения на территорию Украины они планировали попасть в страны Европейского Союза.
Сейчас продолжаются проверочные мероприятия и устанавливаются детали правонарушения.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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