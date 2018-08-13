13.08.2018 15:18

Уличная разборка - удар ножом в грудь под хмельком

Под Харьковом задержан мужчина, чуть не убивший земляка



/telegraf.com.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, задержан злоумышленник, обоснованно подозреваемый в совершении преступления.

О событии в Нововодолажское отделение полиции сообщила фельдшер районной больницы.

Во время выезда на место работники сектора реагирования патрульной полиции установили лицо и задержали злоумышленника.

Им оказался безработный 49-летний обитатель села Мелихивка.

Полицейские выяснили, что между мужчинами, которые встретились на улице, возник словесный конфликт из-за неприязненных отношений.

Правонарушитель находился под хмельком и в результате конфликта нанес оппоненту проникающие ножевые ранения в область грудной клетки.

Пострадавший был госпитализирован в больницу и после предоставления медицинской помощи отпущен домой.

Следователями Нововодолазького отделения полиции открыто дело по ч.2 ст. 15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Криминального кодекса Украины.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 15 лет лишение свободы.

Злоумышленник поставлен в известность о подозрении в совершении криминального правонарушения.

Он помещен в следственный изолятор в Харькове.